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    Кокорин и Андре Силва попали в команду недели Лиги Европы

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был включен в символическую сборную 1-й игровой недели Лиги Европы.

    «Зенит» в первом туре группового этапа разгромил на выезде «Вардар» (5:0), а Кокорин отметился дублем и отдал голевой пас.

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