Кокорин и Андре Силва попали в команду недели Лиги Европы
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин был включен в символическую сборную 1-й игровой недели Лиги Европы.
«Зенит» в первом туре группового этапа разгромил на выезде «Вардар» (5:0), а Кокорин отметился дублем и отдал голевой пас.
Кокорин и Соболь в Команде недели #ЛигаЕвропы 👏👏👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 сентября 2017 г.
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