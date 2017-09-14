Дисквалификация Марсело сокращена до одного матча
Дисквалификация защитника «Реала» Марсело сокращена до одного матча.
29-летний бразилец в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:1) получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Джефферсоне Лерме.
В протоколе арбитр отметил, что Марсело ударил Лерму по спине, когда тот не владел мячом.
Поведение игрока «Реала» было расценено как грубое, но не повлекшее за собой тяжких последствий. В регламенте за это прописана дисквалификация на 1-3 матча.
Игрок был наказан 2-матчевой дисквалификацией, однако королевский клуб подал апелляцию, по результатам рассмотрения которой наказание было сокращено до одной игры.
Марсело не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании против «Реал Сосьедада», но сможет выйти на поле в следующем туре против «Бетиса».
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