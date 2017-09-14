Защитник АПОЭЛ Лаго: «Роналду честно сказал мне, что пенальти не было»
Защитник АПОЭЛ Роберто Лаго после матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3) рассказал о диалоге с нападающим Криштиану Роналду.
Форвард мадридской команды забил один из двух голов с пенальти, назначенного за игру рукой.
В другом эпизоде Роналду попал в перекладину, после чего мяч опустился на линию ворот. Роналду просил арбитров засчитать гол.
«Криштиану честно сказал мне, что пенальти не было, что после его удара в перекладину мяч не пересек линию.
Мы понимали, что Роналду будет стремиться забить, что у него будет много моментов, но наша команда боролась», – сказал Лаго в программе El Transistor на Radio Onda Cero.
Матч судила французская бригада во главе с Бенуа Бастьеном.
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