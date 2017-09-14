Защитник АПОЭЛ Лаго: «Роналду честно сказал мне, что пенальти не было»

Защитник АПОЭЛ Роберто Лаго после матча Лиги чемпионов с (0:3) рассказал о диалоге с нападающим .

Форвард мадридской команды забил один из двух голов с пенальти, назначенного за игру рукой.

В другом эпизоде Роналду попал в перекладину, после чего мяч опустился на линию ворот. Роналду просил арбитров засчитать гол.

«Криштиану честно сказал мне, что пенальти не было, что после его удара в перекладину мяч не пересек линию.

Мы понимали, что Роналду будет стремиться забить, что у него будет много моментов, но наша команда боролась», – сказал Лаго в программе El Transistor на Radio Onda Cero.

Матч судила французская бригада во главе с Бенуа Бастьеном.