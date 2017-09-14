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    Защитник АПОЭЛ Лаго: «Роналду честно сказал мне, что пенальти не было»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов судьи АПОЭЛ Бенуа Бастьен Роберто Лаго

    Защитник АПОЭЛ Роберто Лаго после матча Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3) рассказал о диалоге с нападающим Криштиану Роналду.

    Форвард мадридской команды забил один из двух голов с пенальти, назначенного за игру рукой.

    В другом эпизоде Роналду попал в перекладину, после чего мяч опустился на линию ворот. Роналду просил арбитров засчитать гол.

    «Криштиану честно сказал мне, что пенальти не было, что после его удара в перекладину мяч не пересек линию.

    Мы понимали, что Роналду будет стремиться забить, что у него будет много моментов, но наша команда боролась», – сказал Лаго в программе El Transistor на Radio Onda Cero.

    Матч судила французская бригада во главе с Бенуа Бастьеном.

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