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    «Реал» подпишет 17-летнего бразильца Родриго

    Теги Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Новоризонтино Родриго Антонио Родригес

    Атакующий полузащитник «Новоризонтино» Родриго Антонио Родригес станет игроком «Реала».

    17-летний бразилец и его представители прибыли в Мадрид, где в скором времени стороны подпишут контракт.

    Футболист присоединится к «Реалу» летом 2018 года, когда ему исполнится 18 лет.

    Родриго дебютировал за «Новоризонтино» в 16 лет в матче против «Сантоса» в марте 2017-го. Скауты «Реала» заметили игрока на клубном чемпионате мира до 17 лет в Мадриде, где он выступал за «Палмейрас» (на правах аренды).

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