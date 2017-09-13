«Реал» подпишет 17-летнего бразильца Родриго
Атакующий полузащитник «Новоризонтино» Родриго Антонио Родригес станет игроком «Реала».
17-летний бразилец и его представители прибыли в Мадрид, где в скором времени стороны подпишут контракт.
Футболист присоединится к «Реалу» летом 2018 года, когда ему исполнится 18 лет.
Родриго дебютировал за «Новоризонтино» в 16 лет в матче против «Сантоса» в марте 2017-го. Скауты «Реала» заметили игрока на клубном чемпионате мира до 17 лет в Мадриде, где он выступал за «Палмейрас» (на правах аренды).
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