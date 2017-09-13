«Реал» подпишет 17-летнего бразильца Родриго

Атакующий полузащитник «Новоризонтино» Родриго Антонио Родригес станет игроком «Реала».

17-летний бразилец и его представители прибыли в , где в скором времени стороны подпишут контракт.

Футболист присоединится к «Реалу» летом 2018 года, когда ему исполнится 18 лет.

Родриго дебютировал за «Новоризонтино» в 16 лет в матче против «Сантоса» в марте 2017-го. Скауты «Реала» заметили игрока на клубном чемпионате мира до 17 лет в , где он выступал за «Палмейрас» (на правах аренды).