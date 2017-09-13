Карло Анчелотти: «Я привык к критике, но сейчас ее слишком много»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о критике в свой адрес.
О Мюллере
«Томас всегда находит правильную позицию на поле. Он действует под Левандовским, но не сразу за ним, а немного с краю.
Я никогда не использовал Мюллера на правом фланге. Я не глуп и понимаю, что Томас не вингер, он отличается от Роббена, Рибери, Комана.
Мюллер фантастически играет между линиями. Нам нравится использовать его, чтобы больше контролировать игру».
О критике
«Критики слишком много. Я привык к ней, но, если честно, сейчас критики слишком много.
Я не вчера родился, а многие люди говорят о тактике, стратегии, позициях игроков. Футбол проще».
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