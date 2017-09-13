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    «Барселона» — «Ювентус». Месси – лидер матча по числу ударов, выигранных единоборств и успешных обводок

    Теги Ювентус Барселона Лионель Месси Лига чемпионов

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси в игре Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0) не только оформил дубль, но и стал лидером матча по четырем показателям.

    Аргентинец нанес больше всех ударов (5, из них 3 — в створ), выиграл больше всех единоборств (13), а также превзошел всех по обводкам, в том числе успешным (14/9).

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    • Англия
      23%
    • Италия
      6%
    • Германия
      5%
    • Франция
      5%
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      8%

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