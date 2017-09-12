Неймар забил за «ПСЖ» 5 голов в первых 5 матчах
Нападающий «ПСЖ» Неймар открыл счет в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Селтика».
Бразильский форвард забил 5 мячей в 5 первых матчах за парижский клуб после перехода из «Барселоны».
Для того чтобы забить первые 5 голов в «Барсе», ему потребовалось 16 матчей, а в «Сантосе» – 22.
Неймар забивал за «ПСЖ» в своем дебютном матче, первом домашнем матче и первом матче в Лиге чемпионов.
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