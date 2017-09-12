Неймар забил за «ПСЖ» 5 голов в первых 5 матчах

Нападающий Неймар открыл счет в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против .

Бразильский форвард забил 5 мячей в 5 первых матчах за парижский клуб после перехода из «Барселоны».

Для того чтобы забить первые 5 голов в «Барсе», ему потребовалось 16 матчей, а в «Сантосе» – 22.

забивал за «ПСЖ» в своем дебютном матче, первом домашнем матче и первом матче в Лиге чемпионов.