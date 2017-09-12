Вице-президент «Барселоны»: «Референдум о независимости Каталонии не касается клуба, это личное дело каждого»
Вице-президент «Барселоны» Карлес Вилларуби ответил на вопросы на мероприятии каталонского клуба.
«Я удивлен стартом «Реала», как и все. Мы очень хорошо играли и гордимся четырьмя очками преимущества над «Реалом».
Бартомеу? Два года назад за нас проголосовали, у нас есть еще 4 года для работы.
Независимость Каталонии? Мы бы сыграли в том же чемпионате, что и «Эспаньол» с «Жироной». Референдум не касается клуба, это личное решение каждого», – сказал Вилларуби.
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