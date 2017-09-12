Вице-президент «Барселоны»: «Референдум о независимости Каталонии не касается клуба, это личное дело каждого»

Вице-президент «Барселоны» Карлес Вилларуби ответил на вопросы на мероприятии каталонского клуба.

«Я удивлен стартом , как и все. Мы очень хорошо играли и гордимся четырьмя очками преимущества над «Реалом».

Бартомеу? Два года назад за нас проголосовали, у нас есть еще 4 года для работы.

Независимость Каталонии? Мы бы сыграли в том же чемпионате, что и с «Жироной». Референдум не касается клуба, это личное решение каждого», – сказал Вилларуби.