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    Вице-президент «Барселоны»: «Референдум о независимости Каталонии не касается клуба, это личное дело каждого»

    Теги Барселона Реал Мадрид Эспаньол примера Испания Жирона политика

    Вице-президент «Барселоны» Карлес Вилларуби ответил на вопросы на мероприятии каталонского клуба.

    «Я удивлен стартом «Реала», как и все. Мы очень хорошо играли и гордимся четырьмя очками преимущества над «Реалом».

    Бартомеу? Два года назад за нас проголосовали, у нас есть еще 4 года для работы.

    Независимость Каталонии? Мы бы сыграли в том же чемпионате, что и «Эспаньол» с «Жироной». Референдум не касается клуба, это личное решение каждого», – сказал Вилларуби.

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