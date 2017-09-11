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    Мино Райола: «Вентуре не хватает характера, чтобы поставить в состав сборной Доннарумму вместо Буффона»

    Теги Милан Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии серия А Италия Джампьеро Вентура Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма

    Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, раскритиковал главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру за то, что тот продолжает доверять место в стартовом составе вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

    «Как агент Доннаруммы, я бы, конечно, был бы рад, если бы он стал основным вратарем сборной Италии. Я не могу сказать по-другому, это было бы лицемерием.

    Что я думаю о Вентуре? Скрывать не буду, мне кажется, он потерял ориентир. У него паника, я больше не понимаю, что он делает.

    Считаю, что ему не хватает характера, чтобы поставить в стартовой состав молодого Доннарумму, оставив вне игры символа сборной Буффона», – сказал Райола.

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