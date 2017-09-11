Мино Райола: «Вентуре не хватает характера, чтобы поставить в состав сборной Доннарумму вместо Буффона»

Мино Райола, агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, раскритиковал главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуру за то, что тот продолжает доверять место в стартовом составе вратарю Джанлуиджи Буффону.

«Как агент Доннаруммы, я бы, конечно, был бы рад, если бы он стал основным вратарем сборной Италии. Я не могу сказать по-другому, это было бы лицемерием.

Что я думаю о Вентуре? Скрывать не буду, мне кажется, он потерял ориентир. У него паника, я больше не понимаю, что он делает.

Считаю, что ему не хватает характера, чтобы поставить в стартовой состав молодого Доннарумму, оставив вне игры символа сборной Буффона», – сказал Райола.