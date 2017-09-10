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    Массимо Каррера: «Ударил по бутылке, чтобы выплеснуть эмоции. Не мог дать пинка кому-то другому»

    Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Рубином» (1:0) в матче чемпионата России рассказал, почему во время игры ударил ногой по бутылке с водой.

    — В чем причина вашего сокрушительного удара по бутылке с водой во время игры? Это раздражение или желание запугать соперника?

    — В этот момент я был довольно зол. Ударил по бутылке, чтобы выплеснуть эмоции. Просто потому, что не мог дать пинка кому-то другому, — сказал Каррера.

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