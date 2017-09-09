Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Садьо Мане: «Молюсь, чтобы Эдерсон быстрее вылечился и в скором времени снова начал играть»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Садьо Мане Эдерсон Мораес

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане извинился перед голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном Мораесом за удар по лицу во время матча 4-го тура чемпионата Англии (0:5).

    «Я надеюсь, что Эдерсон скоро поправится, и желаю ему скорейшего восстановления.

    Мне очень жаль, что он пострадал во время нашего случайного столкновения на поле. И мне жаль, что из-за этого он не смог завершить матч.

    Я молюсь, чтобы он быстрее вылечился и в скором времени снова начал играть», – написал Мане в фейсбуке.

    Бразилец был заменен в концовке первого тайма матча с «Ливерпулем» (5:0). Мане ногой попал по лицу вратаря, и голкипер покинул поле на носилках.

    Вратарь «Ман Сити» Эдерсон избежал сотрясения и госпитализации после столкновения с Мане

    Мане вырубает вратаря «Ман Сити». Страшно

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться