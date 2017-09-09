Садьо Мане: «Молюсь, чтобы Эдерсон быстрее вылечился и в скором времени снова начал играть»

Полузащитник «Ливерпуля» извинился перед голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном Мораесом за удар по лицу во время матча 4-го тура чемпионата Англии (0:5).

«Я надеюсь, что Эдерсон скоро поправится, и желаю ему скорейшего восстановления.

Мне очень жаль, что он пострадал во время нашего случайного столкновения на поле. И мне жаль, что из-за этого он не смог завершить матч.

Я молюсь, чтобы он быстрее вылечился и в скором времени снова начал играть», – написал Мане в фейсбуке.

Бразилец был заменен в концовке первого тайма матча с (5:0). Мане ногой попал по лицу вратаря, и голкипер покинул поле на носилках.

Вратарь «Ман Сити» Эдерсон избежал сотрясения и госпитализации после столкновения с Мане

Мане вырубает вратаря «Ман Сити». Страшно