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    Антонио Конте о том, что он отключил телефон перед переходом Баркли: «Это смешно»

    Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Антонио Конте Росс Баркли

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что он отключил телефон перед трансфером полузащитника «Эвертона» Росса Баркли.

    «Прежде всего, я не люблю говорить об игроках других команд, потому что это неуважительно.

    Но то что я прочитал об этом, было смешно. Смешно. Подождите. Нет, это было смешно. Вот что я думаю об этой новости.

    Считаю, что клуб постарался сделать все возможное на трансферном рынке. Иногда вы можете купить игрока, иногда – нет. Это происходит по многим причинам. Но думаю, что клуб сделал все, что мог», – сказал Конте.

    Бартон о срыве трансфера Баркли в «Челси»: «Росс хотел поговорить с тренером, а Конте отключил телефон»

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