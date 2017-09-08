Антонио Конте о том, что он отключил телефон перед переходом Баркли: «Это смешно»

Главный тренер Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что он отключил телефон перед трансфером полузащитника Росса Баркли.

«Прежде всего, я не люблю говорить об игроках других команд, потому что это неуважительно.

Но то что я прочитал об этом, было смешно. Смешно. Подождите. Нет, это было смешно. Вот что я думаю об этой новости.

Считаю, что клуб постарался сделать все возможное на трансферном рынке. Иногда вы можете купить игрока, иногда – нет. Это происходит по многим причинам. Но думаю, что клуб сделал все, что мог», – сказал Конте.

Бартон о срыве трансфера Баркли в «Челси»: «Росс хотел поговорить с тренером, а Конте отключил телефон»