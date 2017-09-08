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    Сергей Фурсенко: «Надо использовать все возможности «Крестовского», но сейчас выдвинуть поле невозможно из-за медиагородка»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Крестовский

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о выдвижном поле стадиона «Крестовский».

    «Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать.

    Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить.

    Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком», — сказал Фурсенко.

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