Флорентино Перес: «Обвинять Роналду в сокрытии налогов – это абсурд»

Президент Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что форвард в начале лета хотел покинуть мадридский клуб.

«Мне об этом ничего не известно. Да, об этом была статья в A Bola (португальская газета – прим. Sports.ru). Видимо, им нечего было писать летом, и они решили перегнуть палку.

Криштиану был огорчен проблемой с налогами, но новостей о том, что он хочет уйти, я не слышал. Он говорил, что его в «Реале» все устраивает. Об этом все забыли, и он ушел в отпуск. В Монако он ясно дал понять, что счастлив в «Реале», что он будет играть в Лиге чемпионов и что он рад старту сезона.

То, что его обвиняют в сокрытии налогов, – это абсурд. По моей информации, ничего противозаконного он не совершал. Все обязаны платить налоги, и Роналду зарегистрирован в той же структуре, что и в свое время в Англии. Он ничего не укрывал и никаких преступлений не совершал. Об этом еще долго будут говорить, посмотрим, чем это закончиться.

Ясно одно: Роналду – лучший футболист в мире», – сказал Перес.