Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Галатасарай» может на два года арендовать Турана у «Барселоны»

    Теги Барселона примера Испания Галатасарай высшая лига Турция Арда Туран возможные трансферы

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в «Галатасарай», сообщает каталонская радиостанция RAC1.

    По информации источника, стамбульский клуб арендует футболиста на два сезона. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

    Контракт, связывающий полузащитника с «Барселоной», рассчитан до лета 2020 года. Хавбек ранее уже выступал за «Галатасарай», он является воспитанником этого клуба.

    В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах в рамках примеры. В этих играх он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться