«Галатасарай» может на два года арендовать Турана у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в , сообщает каталонская радиостанция RAC1.

По информации источника, стамбульский клуб арендует футболиста на два сезона. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

Контракт, связывающий полузащитника с «Барселоной», рассчитан до лета 2020 года. Хавбек ранее уже выступал за «Галатасарай», он является воспитанником этого клуба.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах в рамках примеры. В этих играх он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.