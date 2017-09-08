«Галатасарай» может на два года арендовать Турана у «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран близок к переходу в «Галатасарай», сообщает каталонская радиостанция RAC1.
По информации источника, стамбульский клуб арендует футболиста на два сезона. Трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.
Контракт, связывающий полузащитника с «Барселоной», рассчитан до лета 2020 года. Хавбек ранее уже выступал за «Галатасарай», он является воспитанником этого клуба.
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах в рамках примеры. В этих играх он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
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