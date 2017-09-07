Директор службы безопасности «Газпрома» вошел в совет директоров «Зенита»
Заместитель председателя правления, генеральный директор службы безопасности «Газпрома» Сергей Хомяков вошел в совет директоров «Зенита».
Решение было принято на заседании совета директоров «Газпрома».
«Согласовать участие члена правления ПАО «Газпром» Хомякова Сергея Федоровича в совете директоров АО ФК «Зенит»», — говорится в материалах компании.
По данным системы Спарк, 51% акций клуба принадлежит «Газпромбанку», акционером которого является «Газпром».
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