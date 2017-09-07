Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Директор службы безопасности «Газпрома» вошел в совет директоров «Зенита»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром

    Заместитель председателя правления, генеральный директор службы безопасности «Газпрома» Сергей Хомяков вошел в совет директоров «Зенита».

    Решение было принято на заседании совета директоров «Газпрома».

    «Согласовать участие члена правления ПАО «Газпром» Хомякова Сергея Федоровича в совете директоров АО ФК «Зенит»», — говорится в материалах компании.

    По данным системы Спарк, 51% акций клуба принадлежит «Газпромбанку», акционером которого является «Газпром».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться