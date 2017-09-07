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    Леонид Слуцкий: «Если «Халл» выйдет в АПЛ, буду петь, читать рэп и танцевать»

    Теги Роман Адамов Леонид Слуцкий премьер-лига Англия Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о свадьбе своего бывшего подопечного форварда Романа Адамова, где он прочитал рэп молодоженам.

    «Тогда я даже пошел в студию, чтобы записать песню о наших отношениях. Горжусь тем, что 15 игроков «Олимпии» стали профессионалами, а Адамов и Колодин выиграли бронзу Евро-2008. Встречаюсь с ними каждый год, это моя вторая семья.

    В песне я спросил жену Романа: «Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж?» Предупредил ее, что это последний шанс передумать. Был ли я пьян? Нет. Мне не нравится водка. Могу петь и танцевать без алкоголя.

    Если «Халл» выйдет в премьер-лигу, буду петь, читать рэп и танцевать!» — сказал Слуцкий.

    Слуцкий спел «Катюшу» на посвящении в «Халле», используя банан вместо микрофона

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