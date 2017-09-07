Игуаин и Бонуччи с зарплатой 7,5 млн евро в год – самые высокооплачиваемые игроки серии А
Издание La Gazzetta dello Sport представило обновленный рейтинг зарплат футболистов серии А.
Самыми высокооплачиваемыми игроками серии А являются форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин и защитника «Милана» Леонардо Бонуччи, которые зарабатывают по 7,5 миллионов евро в год.
При этом доходы Бонуччи могут быть увеличены до 10 миллионов за счет различных бонусов.
Следом идет нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала (7 миллионов евро в год), опередивший Дугласа Косту («Ювентус», 6 млн) и Джанлуиджи Доннарумму («Милан», 6 млн).
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