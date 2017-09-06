Президент «Спортинга» назвал владельцев «Вест Хэма» «дилдо-братьями»

Президент «Спортинга» Бруну де Карвалью высказался на тему сорвавшегося перехода полузащитника Вильяма Карвалью в .

Де Карвалью подверг критике совладельцев лондонского клуба Дэвида Салливана и Дэвида Голда. Ранее Салливан говорил, что «Спортинг» рассчитывал продать полузащитника в последний день трансферного окна, но не оставил «Вест Хэму» достаточно времени, чтобы оформить переход.

«Что это за заявления? Где доказательства слов Салливана? Сейчас он говорит об официальных предложениях.

Нам делали предложения о трансфере практически каждого футболиста . Болельщики «Вест Хэма», спрашивайте с Голда и Салливана, с этих дилдо-братьев.

Эти сообщения, эти обиженные девственники, и это президент «Вест Хэма»… Мы должны рассказать правду», – сказал представитель португальского клуба.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет судиться со «Спортингом» из-за сорвавшегося трансфера .