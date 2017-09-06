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    «Манчестер Сити» может купить Алексиса зимой за 20 млн фунтов

    Теги Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Манчестер Сити» намерен предложить 20 миллионов фунтов за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в январе.

    Футболист мог перейти в манкунианский клуб минувшим летом за 60 миллионов фунтов. Однако «Манчестер Сити» не удалось оформить трансфер. «Арсенал» не отпустил чилийца, поскольку не сумел купить у «Монако» атакующего полузащитника Тома Лемара.

    Действующий контракт Санчеса рассчитан до лета 2018 года. Если стороны не продлят соглашение, чилиец бесплатно покинет «Арсенал» по окончании сезона.

    Перед августовским дедлайном сообщалось, что игроки лондонской команды стали отрицательно относиться к Алексису. Многие футболисты «Арсенала» хотели, чтобы чилиец сменил клуб.

    Нападающий знаком с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой по совместной работе в «Барселоне».

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