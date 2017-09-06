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    ЧМ-2018. Новая Зеландия пробилась в стыковые матчи и сыграет с командой из Южной Америки

    Теги сборная Новой Зеландии ЧМ-2018 сборная Соломоновых островов квалификация ЧМ-2018 Южная Америка квалификация ЧМ-2018 Океания

    Сборная Новой Зеландии обыграла Соломоновы острова (6:1, 2:2) в раунде плей-офф квалификации ЧМ-2018 от Океании и пробилась в стыковые матчи.

    За путевку на финальный турнир, который в следующем году пройдет в России, новозеландцы поспорят с командой, которая займет пятое место в отборочной группе в Южной Америки. Матчи пройдут в ноябре этого года.

    Напомним, Новая Зеландия пробилась на ЧМ-2010, обыграв в стыковых матчах Бахрейн, а в квалификации ЧМ-2014 уступила Мексике.

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