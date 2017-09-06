ЧМ-2018. Новая Зеландия пробилась в стыковые матчи и сыграет с командой из Южной Америки

Сборная Новой Зеландии обыграла Соломоновы острова (6:1, 2:2) в раунде плей-офф квалификации от Океании и пробилась в стыковые матчи.

За путевку на финальный турнир, который в следующем году пройдет в России, новозеландцы поспорят с командой, которая займет пятое место в отборочной группе в Южной Америки. Матчи пройдут в ноябре этого года.

Напомним, Новая Зеландия пробилась на ЧМ-2010, обыграв в стыковых матчах Бахрейн, а в квалификации уступила Мексике.