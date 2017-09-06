Диего Коста вернулся в Лондон после 3 месяцев в Бразилии

Форвард Диего Коста вернулся в Лондон.

Последние три месяца 28-летний испанец провел в Бразилии, отказавшись тренироваться с молодежной командой лондонцев после того, как главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил ему в смс, что больше не рассчитывает на него.

Газета Marca предполагает, что нападающий все-таки согласился тренироваться с дублем «Челси» перед январским переходом в «Атлетико».

Ранее лондонцы включили Косту в заявку на английскую премьер-лигу, но оставили вне списка игроков для участия в Лиге чемпионов.