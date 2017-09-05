«Барселона» дважды отказалась от возможности подписать Дибалу в пользу Коутиньо

дважды отказалась от возможности подписать контракт с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой. Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta.

По информации источника, 17 августа вице-президент «Барсы» встретился с братом Дибалы и исполнительным директором . Итальянский клуб просил за игрока 120 миллионов евро. Руководство «Ювентуса» отмечало, что будет радо провести сделку в случае положительного ответа.

В тот момент каталонцы еще не подписали Усмана Дембеле. Однако спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отклонил предложение по Дибале, так как посчитал, что он несовместим с нападающим Лионелем Месси. Фернандес предпочел сосредоточить усилия на Коутиньо.

Источник также сообщает, что за два дня до закрытия трансферного окна «Барселона» ответила отказом на второе предложение по Дибале.