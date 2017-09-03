Испанская примера потратила летом на трансферы меньше всех среди топ-5 лиг
Клубы испанской Ла Лиги во время прошедшего летнего трансферного окна купили новых игроков на общую сумму в 557 миллионов евро.
Это худший показатель среди пяти ведущих европейских чемпионатов.
Лидером по трансферным расходам стала английская премьер-лига, чьи клубы в общей сложности приобрели футболистов на 1,6 млрд.
Второе место в списке заняла итальянская серия А (887 млн), третье – французская лига 1 (677 млн), четвертая позиция — у немецкой бундеслиги (609 млн).
Испанские клубы потратили на трансферы летом около 600 млн евро, «Барселона» — больше всех (230 млн)
Клубы АПЛ обновили рекорды, потратив 1,4 млрд фунтов за лето и 210 млн в дедлайн трансферного окна
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