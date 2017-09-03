Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Испанская примера потратила летом на трансферы меньше всех среди топ-5 лиг

    Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия примера Испания трансферы

    Клубы испанской Ла Лиги во время прошедшего летнего трансферного окна купили новых игроков на общую сумму в 557 миллионов евро.

    Это худший показатель среди пяти ведущих европейских чемпионатов.

    Лидером по трансферным расходам стала английская премьер-лига, чьи клубы в общей сложности приобрели футболистов на 1,6 млрд.

    Второе место в списке заняла итальянская серия А (887 млн), третье – французская лига 1 (677 млн), четвертая позиция — у немецкой бундеслиги (609 млн).

    Испанские клубы потратили на трансферы летом около 600 млн евро, «Барселона» — больше всех (230 млн)

    Клубы АПЛ обновили рекорды, потратив 1,4 млрд фунтов за лето и 210 млн в дедлайн трансферного окна

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться