Испанская примера потратила летом на трансферы меньше всех среди топ-5 лиг

Клубы испанской Ла Лиги во время прошедшего летнего трансферного окна купили новых игроков на общую сумму в 557 миллионов евро.

Это худший показатель среди пяти ведущих европейских чемпионатов.

Лидером по трансферным расходам стала английская премьер-лига, чьи клубы в общей сложности приобрели футболистов на 1,6 млрд.

Второе место в списке заняла итальянская серия А (887 млн), третье – французская лига 1 (677 млн), четвертая позиция — у немецкой бундеслиги (609 млн).

Испанские клубы потратили на трансферы летом около 600 млн евро, «Барселона» — больше всех (230 млн)

Клубы АПЛ обновили рекорды, потратив 1,4 млрд фунтов за лето и 210 млн в дедлайн трансферного окна