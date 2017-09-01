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    Клубы АПЛ обновили рекорды, потратив 1,4 млрд фунтов за лето и 210 млн в дедлайн трансферного окна

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Кристал Пэлас Суонси рекорды

    Клубы английской премьер-лиги суммарно потратили в последний день трансферного окна рекордные 210 миллионов фунтов.

    Это на 55 миллионов фунтов больше прошлогоднего показателя, когда команды в дедлайн отдали за новичков 155 миллионов.

    «Ливерпуль» в последний день приобрел за 35 миллионов фунтов полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена, «Челси» за эту же сумму – хавбека «Лестера» Дэниэла Дринкуотера.

    Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако перебрался в «Кристал Пэлас» за 26 миллионов, а защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста – в «Челси» за 23 миллиона.

    «Тоттенхэм» подписал у «Суонси» Фернандо Льоренте за 15 миллионов, а валлийцы ему на замену приобрели форварда «Манчестер Сити» Вилфрида Бони за 12 миллионов.

    Кроме того, команды из АПЛ установили новый рекорд для летнего трансферного окна, потратив 1,4 миллиарда фунтов.

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