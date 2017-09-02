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    Бекхэм намерен пригласить Роналду в свой клуб МЛС

    Теги Криштиану Роналду МЛС Реал Мадрид Дэвид Бекхэм примера Испания возможные трансферы Майами МЛС

    Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм намерен пригласить форварда «Реала» Криштиану Роналду в «Майами».

    Контракт, связывающий нападающего с мадридским клубом, рассчитан до лета 2021 года. Когда срок действия договора истечет, португальцу будет 36 лет.

    Команда из Майами пока не играет в МЛС. Вступление клуба Бекхэма в лигу зависит от утверждения проекта стадиона и разрешения на его постройку.

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