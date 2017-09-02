Бекхэм намерен пригласить Роналду в свой клуб МЛС

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм намерен пригласить форварда Криштиану Роналду в «Майами».

Контракт, связывающий нападающего с мадридским клубом, рассчитан до лета 2021 года. Когда срок действия договора истечет, португальцу будет 36 лет.

Команда из Майами пока не играет в . Вступление клуба Бекхэма в лигу зависит от утверждения проекта стадиона и разрешения на его постройку.