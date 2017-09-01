«Ливерпуль», как и «МЮ», оплатит болельщикам визы в Россию
Руководство «Ливерпуля» компенсирует стоимость российской визы своим болельщикам, которые планируют посетить выездной матч Лиги чемпионов со «Спартаком»
Стоимость каждой из них составит 118,2 фунта на человека. В общей сложности клуб потратит более 250 тысяч фунтов.
«Ливерпуль» получил 2200 билетов для своих болельщиков на игру, которая пройдет 26 сентября в Москве.
Аналогичным образом поступил и «Манчестер Юнайтед», который 27 сентября встретится в Лиге чемпионов с ЦСКА.
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