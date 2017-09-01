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    «Ливерпуль», как и «МЮ», оплатит болельщикам визы в Россию

    Теги Спартак Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов болельщики

    Руководство «Ливерпуля» компенсирует стоимость российской визы своим болельщикам, которые планируют посетить выездной матч Лиги чемпионов со «Спартаком»

    Стоимость каждой из них составит 118,2 фунта на человека. В общей сложности клуб потратит более 250 тысяч фунтов.

    «Ливерпуль» получил 2200 билетов для своих болельщиков на игру, которая пройдет 26 сентября в Москве.

    Аналогичным образом поступил и «Манчестер Юнайтед», который 27 сентября встретится в Лиге чемпионов с ЦСКА.

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