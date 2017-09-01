Дембеле в «Барселоне» может заработать 100 млн евро за пять лет
Стали известны подробности контракта полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.
Spiegel со ссылкой на Football Leaks сообщает, зарплата 20-летнего француза в каталонском клубе составит 12 миллионов евро в год.
Вместе с бонусами Дембеле может получить до 20 миллионов в год. По пятилетнему контракту он может заработать 100 миллионов.
Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» из «Боруссии» за 105 миллионов евро. Еще до 40% этой суммы дортмундцы могут получить в виде бонусов.
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