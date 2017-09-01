Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дембеле в «Барселоне» может заработать 100 млн евро за пять лет

    Теги Барселона примера Испания Усман Дембеле

    Стали известны подробности контракта полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

    Spiegel со ссылкой на Football Leaks сообщает, зарплата 20-летнего француза в каталонском клубе составит 12 миллионов евро в год.

    Вместе с бонусами Дембеле может получить до 20 миллионов в год. По пятилетнему контракту он может заработать 100 миллионов.

    Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» из «Боруссии» за 105 миллионов евро. Еще до 40% этой суммы дортмундцы могут получить в виде бонусов.

    Самые дорогие трансферы лета

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться