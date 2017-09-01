Кокорин 2-й раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Зените»
Лучшим футболистом «Зенита» в августе признан нападающий Александр Кокорин.
26-летний форвард в прошлом месяце провел 8 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.
По итогам голосования болельщиков второе место в рейтинге месяца занял Андрей Лунев, третье – Леандро Паредес.
Кокорин признается лучшим игроком месяца в «Зените» во второй раз подряд.
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