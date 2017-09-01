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    Кокорин 2-й раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Зените»

    Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги болельщики Александр Кокорин Андрей Лунев Леандро Паредес

    Лучшим футболистом «Зенита» в августе признан нападающий Александр Кокорин.

    26-летний форвард в прошлом месяце провел 8 матчей, забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи.

    По итогам голосования болельщиков второе место в рейтинге месяца занял Андрей Лунев, третье – Леандро Паредес.

    Кокорин признается лучшим игроком месяца в «Зените» во второй раз подряд.

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