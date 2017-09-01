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    Криштиану Роналду: «Уже давно хотел забить «ножницами»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания квалификация ЧМ-2018

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал один из своих трех голов в матче квалификации ЧМ-2018 с Фарерскими островами (5:1).

    Нападающий «Реала» поразил ворота соперника ударом «ножницами».

    «Я уже давно хотел забить такой гол. Еще не видел его в повторе, надеюсь, смогу насладиться им.

    Из-за дисквалификации я вынужден пропустить еще два матча «Реала», поэтому сейчас все мои мысли связаны лишь со сборной», — сказал Роналду.

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