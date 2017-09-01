Криштиану Роналду: «Уже давно хотел забить «ножницами»
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал один из своих трех голов в матче квалификации ЧМ-2018 с Фарерскими островами (5:1).
Нападающий «Реала» поразил ворота соперника ударом «ножницами».
«Я уже давно хотел забить такой гол. Еще не видел его в повторе, надеюсь, смогу насладиться им.
Из-за дисквалификации я вынужден пропустить еще два матча «Реала», поэтому сейчас все мои мысли связаны лишь со сборной», — сказал Роналду.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.