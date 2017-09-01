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    «Челси» объявил о трансфере Дринкуотера

    Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Лестер Дэниэл Дринкуотер

    Полузащитник «Лестера» Дэниэл Дринкуотер перешел в «Челси».

    Лондонцы подписали с 27-летним англичанином 5-летний контракт.

    «Я рад стать игроком «Челси» и не могу дождаться первого матча. Мой переход затянулся, но я очень счастлив.

    Жду с нетерпением, чтобы помочь клубу выигрывать трофеи», – сказал Дринкуотер.

    Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за хавбека 35 миллионов фунтов.

     

    фото: официальный сайт «Челси».

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