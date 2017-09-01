«Челси» объявил о трансфере Дринкуотера

Полузащитник «Лестера» Дэниэл Дринкуотер перешел в .

Лондонцы подписали с 27-летним англичанином 5-летний контракт.

«Я рад стать игроком и не могу дождаться первого матча. Мой переход затянулся, но я очень счастлив.

Жду с нетерпением, чтобы помочь клубу выигрывать трофеи», – сказал Дринкуотер.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за хавбека 35 миллионов фунтов.

фото: официальный сайт «Челси».