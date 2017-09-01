«Челси» объявил о трансфере Дринкуотера
Полузащитник «Лестера» Дэниэл Дринкуотер перешел в «Челси».
Лондонцы подписали с 27-летним англичанином 5-летний контракт.
«Я рад стать игроком «Челси» и не могу дождаться первого матча. Мой переход затянулся, но я очень счастлив.
Жду с нетерпением, чтобы помочь клубу выигрывать трофеи», – сказал Дринкуотер.
Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за хавбека 35 миллионов фунтов.
фото: официальный сайт «Челси».
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