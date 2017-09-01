Дринкуотер прибыл на базу «Челси». Баркли отказал лондонцам во время медосмотра

Полузащитник «Лестера» Дэниэл Дринкуотер близок к переходу в .

27-летний хавбек находится на базе лондонцев в Кобхэме и ждет разрешения на прохождение медосмотра.

Ранее сообщалось, что «Лестер» получит за Дринкуотера 35 миллионов фунтов.

Кроме того, стали известны детали сорвавшегося трансфера хавбека «Эвертона» Росса Баркли в .

Представители клубов согласовали все детали перехода за 30 миллионов фунтов. Баркли прибыл в Лондон начал проходить медосмотр, но в последний момент 23-летний футболист передумал. Ожидается, что он вернется в свой клуб.