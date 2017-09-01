Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дринкуотер прибыл на базу «Челси». Баркли отказал лондонцам во время медосмотра

    Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Дэниэл Дринкуотер Росс Баркли

    Полузащитник «Лестера» Дэниэл Дринкуотер близок к переходу в «Челси».

    27-летний хавбек находится на базе лондонцев в Кобхэме и ждет разрешения «Лестера» на прохождение медосмотра.

    Ранее сообщалось, что «Лестер» получит за Дринкуотера 35 миллионов фунтов.

    Кроме того, стали известны детали сорвавшегося трансфера хавбека «Эвертона» Росса Баркли в «Челси».

    Представители клубов согласовали все детали перехода за 30 миллионов фунтов. Баркли прибыл в Лондон начал проходить медосмотр, но в последний момент 23-летний футболист передумал. Ожидается, что он вернется в свой клуб.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться