Дринкуотер прибыл на базу «Челси». Баркли отказал лондонцам во время медосмотра
Полузащитник «Лестера» Дэниэл Дринкуотер близок к переходу в «Челси».
27-летний хавбек находится на базе лондонцев в Кобхэме и ждет разрешения «Лестера» на прохождение медосмотра.
Ранее сообщалось, что «Лестер» получит за Дринкуотера 35 миллионов фунтов.
Кроме того, стали известны детали сорвавшегося трансфера хавбека «Эвертона» Росса Баркли в «Челси».
Представители клубов согласовали все детали перехода за 30 миллионов фунтов. Баркли прибыл в Лондон начал проходить медосмотр, но в последний момент 23-летний футболист передумал. Ожидается, что он вернется в свой клуб.
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