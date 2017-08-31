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    «Ливерпуль» объявил о трансфере Окслейд-Чемберлена

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал трансферы фото Алекс Окслейд-Чемберлен

    Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».

    Об этом мерсисайдцы сообщили на своей официальной странице в твиттере.

    Ранее сообщалось, что клубы согласовали сумму трансфера в размере 40 миллионов фунтов. С «Ливерпулем» Окслейд-Чемберлен, скорее всего, подпишет шестилетний контракт.

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