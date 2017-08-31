«Ливерпуль» объявил о трансфере Окслейд-Чемберлена

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».

Об этом мерсисайдцы сообщили на своей официальной странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали сумму трансфера в размере 40 миллионов фунтов. С «Ливерпулем» Окслейд-Чемберлен, скорее всего, подпишет шестилетний контракт.