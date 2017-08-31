«Ливерпуль» объявил о трансфере Окслейд-Чемберлена
Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».
Об этом мерсисайдцы сообщили на своей официальной странице в твиттере.
Ранее сообщалось, что клубы согласовали сумму трансфера в размере 40 миллионов фунтов. С «Ливерпулем» Окслейд-Чемберлен, скорее всего, подпишет шестилетний контракт.
Welcome, @Alex_OxChambo! 🔴 pic.twitter.com/joYm7hvK3m— Liverpool FC (@LFC) 31 августа 2017 г.
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