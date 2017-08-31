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    «Наполи» отказался отпускать форварда Сапату в «Спартак»

    Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Наполи Дуван Сапата

    Нападающий «Наполи» Дуван Сапата интересен «Спартаку.

    Москвичи попытались арендовать колумбийца на два года с правом выкупа за 8 миллионов евро, но получили отказ.

    При этом за аренду 26-летнего игрока в первый год «Спартак» был готов заплатить 1 млн евро, а за второй — 2 млн евро.

    Ранее сообщалось, что неаполитанцы отказались продавать футболиста в ЦСКА и что он близок к переходу в «Сампдорию».

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