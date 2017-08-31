Илья Геркус: «Стараемся, но, скорее всего, трансферов в «Локомотиве» не будет»
Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос про возможные трансферы.
«Мы стараемся, но боюсь, что скорее нет», — ответил функционер в инстаграме.
Этим летом «Локомотив» пополнили Никита Медведев, Соломон Кверквелия, Аршак Корян, Мачей Рыбус, в аренду взят Эдер, продлено арендное соглашение Ари и подписан Игорь Денисов.
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