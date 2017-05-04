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    Арсен Венгер: «В «Арсенале» все может пойти лучше, когда в один прекрасный день я уйду»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Мы проявляем уважение друг к другу. Но я не хочу преследовать кого-либо, важно сосредоточиться на своей команде.

    Я всегда открыт для всего и в том числе для мира, но важно, когда вы являетесь соперниками, значит, отдаете все, чтобы выиграть следующую игру.

    Все может пойти лучше, когда в один прекрасный день я уйду. Когда ты так долго в клубе, как я, как Фергюсон, это как дети – ты хочешь, чтобы они были счастливы, даже когда тебя больше нет в команде.

    Я не вправе судить, что происходит с «Манчестер Юнайтед». Уверен, что они вернутся и будут бороться за титул, они находятся на этапе перестройки», – заявил Венгер.

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