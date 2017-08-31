Ули Хенесс: «Ни один игрок не стоит 100 миллионов евро»

Президент «Баварии» высказался по поводу финансового положения клуба и стоимости игроков на трансферном рынке.

«Не думаю, что больше не способна соперничать с топ-клубами Европы. Ни у одного клуба в мире нет больше денег, чем у нас. Я подчеркну: своих денег! Это крайне важно. Другие клубы занимают деньги или получают их от владельцев, но «Бавария» может гордиться тем, что зарабатывает сама.

За последние десять лет ситуация на трансферном рынке существенно изменилась. Но, честно говоря, не хочу покупать игрока за 100 миллионов евро, поскольку ни один футболист столько не стоит», – сказал Хенесс.