«Арсенал» и «Кельн» обменяются видео, чтобы помочь друг другу подготовиться к очным играм в ЛЕ

Ассистент главного тренера «Кельна» Манфред Шмид рассказал о взаимоотношениях с «Арсеналом», с которым немецкой команде предстоит встретиться на групповом этапе .

«Мы очень хорошо пообщались в плане обмена идеями. В ближайшие пару дней мы получим видео с матчами и отправим им свои материалы.

Это облегчает жизнь обеим сторонам. Нельзя ограничить соперника в поиске видео матчей в общедоступных источниках, это просто упрощает подготовку», – сказал Шмид.