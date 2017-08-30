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    «Арсенал» и «Кельн» обменяются видео, чтобы помочь друг другу подготовиться к очным играм в ЛЕ

    Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига Европы Арсенал Кельн

    Ассистент главного тренера «Кельна» Манфред Шмид рассказал о взаимоотношениях с «Арсеналом», с которым немецкой команде предстоит встретиться на групповом этапе Лиги Европы.

    «Мы очень хорошо пообщались в плане обмена идеями. В ближайшие пару дней мы получим видео с матчами «Арсенала» и отправим им свои материалы.

    Это облегчает жизнь обеим сторонам. Нельзя ограничить соперника в поиске видео матчей в общедоступных источниках, это просто упрощает подготовку», – сказал Шмид.

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