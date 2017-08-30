РФПЛ опубликовала календарь осенней части чемпионата

составила календарь на осеннюю часть чемпионата России – с 9-го по 20-й тур.

9-й тур

8 сентября (пятница)

«Амкар» – ЦСКА – 17.30

9 сентября (суббота)

«Тосно» – «Анжи» – 14.00

«Ростов» – «Арсенал» – 16.30

«Спартак» – «Рубин» – 19.00

10 сентября (воскресенье)

«Динамо» – «Зенит» – 14.00

«Уфа» – «Краснодар» – 16.30

«Ахмат» – «Локомотив» – 19.00

11 сентября (понедельник)

«Урал» – СКА Хабаровск – 17.30

С полным календарем можно ознакомиться по ссылке.

РФПЛ – лига бездельников и лентяев