РФПЛ опубликовала календарь осенней части чемпионата
РФПЛ составила календарь на осеннюю часть чемпионата России – с 9-го по 20-й тур.
9-й тур
8 сентября (пятница)
«Амкар» – ЦСКА – 17.30
9 сентября (суббота)
«Тосно» – «Анжи» – 14.00
«Ростов» – «Арсенал» – 16.30
«Спартак» – «Рубин» – 19.00
10 сентября (воскресенье)
«Динамо» – «Зенит» – 14.00
«Уфа» – «Краснодар» – 16.30
«Ахмат» – «Локомотив» – 19.00
11 сентября (понедельник)
«Урал» – СКА Хабаровск – 17.30
С полным календарем можно ознакомиться по ссылке.
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