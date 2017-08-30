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    РФПЛ опубликовала календарь осенней части чемпионата

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия Арсенал РФПЛ Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Краснодар Уфа Тосно календарь

    РФПЛ составила календарь на осеннюю часть чемпионата России – с 9-го по 20-й тур.

    9-й тур

    8 сентября (пятница)

    «Амкар» – ЦСКА – 17.30

    9 сентября (суббота)

    «Тосно» – «Анжи» – 14.00

    «Ростов» – «Арсенал» – 16.30

    «Спартак» – «Рубин» – 19.00

    10 сентября (воскресенье)

    «Динамо» – «Зенит» – 14.00

    «Уфа» – «Краснодар» – 16.30

    «Ахмат» – «Локомотив» – 19.00

    11 сентября (понедельник)

    «Урал» – СКА Хабаровск – 17.30

    С полным календарем можно ознакомиться по ссылке.

    РФПЛ – лига бездельников и лентяев

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