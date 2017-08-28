Серхио Рамос: «Каннаваро выигрывал «Золотой мяч» – не вижу ничего безумного в своей возможной победе»
Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возможности завоевать «Золотой мяч».
«В последнее время «Золотой мяч» – поле для выяснения отношений между Месси и Криштиану.
Но его, например, выигрывал Каннаваро, поэтому я не вижу ничего безумного в своей возможной победе.
Если мне дадут его, это будет исторический момент», – сказал Рамос в интервью итальянскому журналу Undici.
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