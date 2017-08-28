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    Серхио Рамос: «Каннаваро выигрывал «Золотой мяч» – не вижу ничего безумного в своей возможной победе»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Фабио Каннаваро примера Испания Золотой мяч

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возможности завоевать «Золотой мяч».

    «В последнее время «Золотой мяч» – поле для выяснения отношений между Месси и Криштиану.

    Но его, например, выигрывал Каннаваро, поэтому я не вижу ничего безумного в своей возможной победе. 

    Если мне дадут его, это будет исторический момент», – сказал Рамос в интервью итальянскому журналу Undici.

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