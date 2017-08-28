Серхио Рамос: «Каннаваро выигрывал «Золотой мяч» – не вижу ничего безумного в своей возможной победе»

Защитник Серхио Рамос поделился мнением о возможности завоевать .

«В последнее время мяч» – поле для выяснения отношений между Месси и Криштиану.

Но его, например, выигрывал Каннаваро, поэтому я не вижу ничего безумного в своей возможной победе.

Если мне дадут его, это будет исторический момент», – сказал Рамос в интервью итальянскому журналу Undici.