Давыдов о возможном переводе Дзюбы в «Зенит-2»: «Манчини быстрее ответит на этот вопрос»

Главный тренер -2» Анатолий Давыдов после ничьей с «Авангардом» (1:1) в матче оценил перспективы форварда Андрея Панюкова и прокомментировал возможный перевод во вторую команду нападающего «Зенита» .

- Для нас игра получилась очень тяжелой. То, что сыграли вничью, — это скорее плюс. Но счет не по игре, конечно. Хотя во втором тайме команда смогла организоваться, игроки ошибались меньше. Мы уже разобрались, что все пропущенные мячи — следствие не хорошей атаки соперника, а допущенных нашими игроками ошибок. Самое страшное, что ляпы допускают футболисты линии обороны.

- В чем секрет футбольного долголетия Зырянова?

- Я ему специальный эликсир передал, на котором сам играл до 43 лет.

- Константин не думает об окончании карьеры?

- Думаю, чем дольше он будет с ребятами в тренировочном процессе, тем лучше. После травмы набирает форму.

- Довольны игрой в атаке?

- Мы забили один мяч, имели полумоменты. Мы Зырянова подняли на поле вверх, сделали «десяткой», чтобы он все-таки отдавал и мяч до Константина доходил. Тогда пойдут более обостряющие и голевые ходы.

Панюкову надо наиграться, одно дело тренироваться с хорошими игроками Зенита», другое — с нами. У нас сложнее, много молодых игроков, поэтому наладить взаимопонимание труднее. Хотя все задатки есть, чистокровный нападающий. Только он зависим от передач, поэтому ему сложно воплотить все свои таланты. Но из своих трех моментов два он использует. Это уже о многом говорит.

- Свое турнирное положение как оцениваете?

- Я уже дней двадцать не смотрел турнирную таблицу. Знаю наше положение. Задачи ставятся на каждую игру, но не всегда воплощаются.

- Руководство главной команды приходит на ваши домашние матчи?

- Приходит. Когда основная команда строилась, все были задействованы, смотрели, кого можно отдать в аренду или продать. Надеемся, что заинтересованность будет. В последнюю неделю в расположение главной команды забрали Панюкова, сейчас там Капленко, мальчишка 99-го года рождения.

- Дзюба не планируется в «Зените-2» для игровой практики?

- Задайте этот вопрос главному тренеру основной команды, он быстрее ответит, чем я. В последней игре он выходил, так что надо смотреть на задачи, которые он ставит перед собой, как тренер его видит в игре. Я не могу это обсуждать, – сказал Давыдов.

Ранее сообщалось, что Дзюбу могут обменять на форварда «Краснодара» Федора Смолова.