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    Дембеле о переходе в «Барселону»: «Счастлив, что моя мечта осуществилась»

    Теги Барселона примера Испания

    Новичок «Барселоны» форвард Усман Дембеле прокомментировал свой трансфер из дортмундской «Боруссии».

    «Я очень рад быть здесь. Играть за «Барселону» всегда было моей мечтой. Теперь я здесь и очень счастлив, что она осуществилась.

    Это лучший клуб в мире, с лучшими в мире игроками. Моя задача – делать все для клуба, для команды, найти взаимопонимание с одноклубниками», – сказал Дембеле.

    Официальная презентация 20-летнего француза на «Камп Ноу» состоится сегодня днем.

    «Барселона» приобрела Дембеле у «Боруссии» за 105 млн евро и бонусы

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