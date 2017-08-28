Дембеле о переходе в «Барселону»: «Счастлив, что моя мечта осуществилась»

Новичок «Барселоны» форвард Усман Дембеле прокомментировал свой трансфер из дортмундской «Боруссии».

«Я очень рад быть здесь. Играть за «Барселону» всегда было моей мечтой. Теперь я здесь и очень счастлив, что она осуществилась.

Это лучший клуб в мире, с лучшими в мире игроками. Моя задача – делать все для клуба, для команды, найти взаимопонимание с одноклубниками», – сказал Дембеле.

Официальная презентация 20-летнего француза на «Камп Ноу» состоится сегодня днем.

«Барселона» приобрела Дембеле у «Боруссии» за 105 млн евро и бонусы