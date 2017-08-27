Агент Мельгарехо: «Лоренсо не будет в «Леганесе»
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо не перейдет в «Леганес».
«Информация испанской газеты не соответствует действительности. Мельгарехо не будет играть за «Леганес», — сказал его агент Хуан Апплеярд.
Ранее Mundo Deportivo сообщил, что Мельгарехо может перейти в «Леганес» до завершения текущего трансферного окна.
В нынешнем сезоне парагваец принял участие в шести матчах за «Спартак».
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