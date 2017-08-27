Агент Мельгарехо: «Лоренсо не будет в «Леганесе»

Полузащитник Лоренсо Мельгарехо не перейдет в «Леганес».

«Информация испанской газеты не соответствует действительности. Мельгарехо не будет играть за , — сказал его агент Хуан Апплеярд.

Ранее Mundo Deportivo сообщил, что Мельгарехо может перейти в до завершения текущего трансферного окна.

В нынешнем сезоне парагваец принял участие в шести матчах за .