Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Манчестер Сити» вырвал победу у «Борнмута» на 97-й минуте

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия результаты Борнмут Рахим Стерлинг

    «Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии на выезде переиграл «Борнмут» (2:1).

    Победный мяч на 97-й минуте забил Рахим Стерлинг, а спустя 3 минуты получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Борнмут – Манчестер Сити 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    26 августа, 14.30, «Дин Корт»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Дэниэлс, 1:1 – 21 Габриэл Жезус, 1:2 – 90 Стерлинг.
    БорнмутБегович, Аке, Кук, Дэниэлс, Мингз, Артер, Серман, Кинг, Гослинг, Смит, Дефо (Афобе, 73; Муссе, 90).
    Манчестер СитиЭдерсон, Компани, Менди, Данило, Отаменди, Фернандиньо, Бернарду Силва (Агуэро, 66), Стерлинг, де Брюйне, Сильва (Стоунз, 90), Габриэл Жезус (Сане, 82).
    Предупреждения:
    Аке (23), Компани (56), Сильва (56), Отаменди (67), Кук (74), Менди (79), Мингз (85), Стерлинг (90), Смит (90), Артер (90).
    Удаление:
    Стерлинг (90).

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться