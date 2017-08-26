«Манчестер Сити» вырвал победу у «Борнмута» на 97-й минуте
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии на выезде переиграл «Борнмут» (2:1).
Победный мяч на 97-й минуте забил Рахим Стерлинг, а спустя 3 минуты получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 26 августа, 14.30, «Дин Корт»
- Голы:
- 1:0 – 13 Дэниэлс, 1:1 – 21 Габриэл Жезус, 1:2 – 90 Стерлинг.
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Борнмут –
Бегович, Аке, Кук, Дэниэлс, Мингз, Артер, Серман, Кинг, Гослинг, Смит, Дефо (Афобе, 73; Муссе, 90).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Компани, Менди, Данило, Отаменди, Фернандиньо, Бернарду Силва (Агуэро, 66), Стерлинг, де Брюйне, Сильва (Стоунз, 90), Габриэл Жезус (Сане, 82).
- Предупреждения:
- Аке (23), Компани (56), Сильва (56), Отаменди (67), Кук (74), Менди (79), Мингз (85), Стерлинг (90), Смит (90), Артер (90).
- Удаление:
- Стерлинг (90).
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