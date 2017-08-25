Игорь Шалимов: «Вылет «Краснодара» из Лиги Европы – это катастрофа»

Главный тренер Игорь Шалимов высказался после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы по итогам матчей с (1:2, 3:2).

– Станет ли теперь «Краснодару» легче в чемпионате России, учитывая, что не придется разрываться между национальным первенством и еврокубками?

– Говорить об этом смысла не вижу, это неправильно. Мы стремимся к тому, чтобы играть в , занимать высокие места [в чемпионате России], чтобы быть здесь. Я не буду говорить, что это хорошо для нас – это плохо. Это катастрофа для нас, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх?

– Существует ли вероятность вашего ухода с поста главного тренера «Краснодара»?

– Это вопрос не ко мне, – сказал Шалимов.