Кокорин забил 9 голов в 11 матчах в нынешнем сезоне
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оформил дубль в ответном матче квалификации Лиги Европы против «Утрехта» (2:0, второй тайм).
На счету 26-летнего форварда уже 9 забитых мячей в 11 матчах со старта сезона во всех турнирах.
Кокорин всего однажды не смог забить в 10 матчах в текущем сезоне, когда он выходил в стартовом составе.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Утрехт».
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