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    Кокорин забил 9 голов в 11 матчах в нынешнем сезоне

    Теги Зенит Утрехт премьер-лига Россия Лига Европы Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оформил дубль в ответном матче квалификации Лиги Европы против «Утрехта» (2:0, второй тайм).

    На счету 26-летнего форварда уже 9 забитых мячей в 11 матчах со старта сезона во всех турнирах.

    Кокорин всего однажды не смог забить в 10 матчах в текущем сезоне, когда он выходил в стартовом составе.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Утрехт».

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