Кокорин забил 9 голов в 11 матчах в нынешнем сезоне

Нападающий Александр Кокорин оформил дубль в ответном матче квалификации против «Утрехта» (2:0, второй тайм).

На счету 26-летнего форварда уже 9 забитых мячей в 11 матчах со старта сезона во всех турнирах.

Кокорин всего однажды не смог забить в 10 матчах в текущем сезоне, когда он выходил в стартовом составе.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Утрехт».