Витиньо: «Хочу в группе Лиги чемпионов «Барселону» или «Реал»

Нападающий ЦСКА Витиньо после победы над «Янг Бойз» поделился ожиданиями от жеребеьвки группового этапа Лиги чемпионов.

– Перед матчем Виктор Гончаренко обещал, что ЦСКА будет атаковать, а не удерживать преимущество в один мяч. Это было логично?

– Мы же играли дома. Должны были создавать и реализовывать наши моменты. Гол в первым тайме позволил нам дальше действовать увереннее и спокойнее. Кроме того, у нас появилось больше пространства для атак, потому что соперник побежал отыгрываться.

– К атакам ЦСКА регулярно подключался и Нуху. В первом матче забил, во втором – отдал голевую все той же головой.

– Там большая заслуга Чалова и Дзагоева, которые боролись за мяч и не позволили его комфортно выбить из штрафной площади. Ну и Марио сделал отличный навес.

– Удивило, что на такой важный матч стадион был заполнен лишь наполовину?

– Дождь изрядно лил. Я даже не знаю, пошли на арену мои родные или остались дома. Стадион достаточно открытый. Никто из болельщиков ведь не хочет заболеть.

– Кого надеетесь получить в соперники на групповом этапе?

– Мне без разницы, по большому счету. Хочу играть с лучшими.

– А конкретнее?

– «Барселона», …

– Обидно, что из первой корзины ЦСКА точно не достанутся вполне проходимые «Спартак» и «Шахтер»?

– В Лиге чемпионов нет слабых. Все зависит не от жеребьевки, а от того, как играть. Ты сам делаешь матч сложнее или проще.

– Где будете следить за жеребьевкой?

– Пока не знаю. Может, вообще не посмотрю, потому что буду тренироваться или отдыхать. Если наткнусь, то гляну. Я же в любом случае узнаю, кто нам выпал, – сказал Витиньо.