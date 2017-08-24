Саму Гарсия перешел из «Рубина» в «Леванте»

Полузащитник Самуэль Гарсия официально стал игроком «Леванте».

«Рубин» расторг контракт с хавбеком по соглашению сторон.

Игрок подписал с испанским клубом контракт на 3 года с возможностью продления еще на сезон.

В Казань он перебрался прошлым летом из «Малаги», однако спустя полгода был отправлен в аренду в «Леганес».

Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

Фото: официальный сайт