Саму Гарсия перешел из «Рубина» в «Леванте»
Полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия официально стал игроком «Леванте».
«Рубин» расторг контракт с хавбеком по соглашению сторон.
Игрок подписал с испанским клубом контракт на 3 года с возможностью продления еще на сезон.
В Казань он перебрался прошлым летом из «Малаги», однако спустя полгода был отправлен в аренду в «Леганес».
Статистику его выступлений можно увидеть здесь.
Фото: официальный сайт «Леванте»
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