Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Саму Гарсия перешел из «Рубина» в «Леванте»

    Теги Рубин премьер-лига Россия Леванте примера Испания трансферы фото Самуэль Гарсия

    Полузащитник «Рубина» Самуэль Гарсия официально стал игроком «Леванте». 

    «Рубин» расторг контракт с хавбеком по соглашению сторон.

    Игрок подписал с испанским клубом контракт на 3 года с возможностью продления еще на сезон.

    В Казань он перебрался прошлым летом из «Малаги», однако спустя полгода был отправлен в аренду в «Леганес».

    Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

    Фото: официальный сайт «Леванте»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться