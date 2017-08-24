Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» против «Црвены Звезды»

В ответных матча раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» на своем поле сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» в гостях встретится с «Црвеной Звездой».

Лига Европы

Раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч – 0:1

Первый матч – 2:3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы