Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» против «Црвены Звезды»
В ответных матча раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» на своем поле сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» в гостях встретится с «Црвеной Звездой».
Лига Европы
Раунд плей-офф
Ответные матчи
- Дата проведения
- 24 августа, 20.00, «Петровский»
Первый матч – 0:1
- Дата проведения
- 24 августа, 22.00, «Райко Митич»
Первый матч – 2:3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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