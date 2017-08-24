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    Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» против «Црвены Звезды»

    Теги Зенит Утрехт Лига Европы Црвена Звезда результаты Краснодар

    В ответных матча раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» на своем поле сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» в гостях встретится с «Црвеной Звездой».

    Лига Европы

    Раунд плей-офф

    Ответные матчи

    Зенит Россия – Утрехт Голландия
    Дата проведения
    24 августа, 20.00, «Петровский»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 0:1

    Црвена Звезда Сербия – Краснодар Россия
    Дата проведения
    24 августа, 22.00, «Райко Митич»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 2:3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Лиги Европы

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