Эмилиано Ригони: «Я рад, что перешел в «Зенит» – здесь можно сделать себе имя»

Полузащитник Эмилиано Ригони рассказал об отношениях со своим соотечественником – главным тренером «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино и объяснил, почему выбрал «Зенит».

«Пеллегрино – отличный тренер, он многому меня научил. Я рад, что у него все хорошо. Он не звал меня в «Саутгемптон». Может, пока. Хотел бы я играть в Англии? Да, конечно. Это чемпионат, который мне нравится.

Я рад, что перешел в «Зенит»: здесь можно сделать себе имя. А дальше посмотрим. Надо ставить себе цели постепенно», – сказал Ригони.

Ранее Ригони подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт.

Ригони все же доехал до «Зенита». Вспоминаем, кто это такой