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    Эмилиано Ригони: «Я рад, что перешел в «Зенит» – здесь можно сделать себе имя»

    Теги Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Саутгемптон Маурисио Пеллегрино Эмилиано Ригони

    Полузащитник Эмилиано Ригони рассказал об отношениях со своим соотечественником – главным тренером «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино и объяснил, почему выбрал «Зенит».

    «Пеллегрино – отличный тренер, он многому меня научил. Я рад, что у него все хорошо. Он не звал меня в «Саутгемптон». Может, пока. Хотел бы я играть в Англии? Да, конечно. Это чемпионат, который мне нравится.

    Я рад, что перешел в «Зенит»: здесь можно сделать себе имя. А дальше посмотрим. Надо ставить себе цели постепенно», – сказал Ригони.

    Ранее Ригони подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт.

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